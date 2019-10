Pallamano: al palazzetto dello sport di Fondi arriva il Trieste

Dopo i quattro punti ottenuti nelle ultime uscite stagionali, torna in campo l’HC Banca Popolare di Fondi: nella quinta giornata del campionato di serie A1 maschile, i rossoblù ospiteranno la formazione che rappresenta la storia dell’handball italiano per club, arrivata al suo 50° compleanno: la Pallamano Trieste.

La compagine giuliana, guidata dal tecnico Andrea Carpanese, si regge su un gran sistema difensivo, di cui il portiere Modrusan è la colonna portante. Giocatori fondamentali in fase offensiva sono Jan Radojkovic - “faro” e bomber biancorosso - e lo sloveno Fidel. A completare la competitiva rosa biancorossa ci sono giocatori esperti come l’ottimo difensore Di Nardo, l’altro pivot Pernic, il terzino Popovic e giovani di grande talento come il centrale (classe ’02) Hrovatin, l’ala destra Dovgan ed il terzino Sandrin. I giuliani fanno del gioco veloce, dell’efficace organizzazione sia difensiva che offensiva e della grande intensità per l’intero arco dei 60’ le proprie armi migliori. La partenza dei biancorossi, nonostante le buone prestazioni, non è stata delle migliori dal punto di vista dei risultati. Anche a causa dei molti infortuni – su tutti quello di capitan Visintin, ancora fermo ai box – gli uomini cari al presidente Lo Duca hanno patito tre sconfitte consecutive e, nell’ultima gara giocata, è arrivata la prima gioia stagionale contro il Metelli Cologne.

In casa rossoblù si è contenti del terzo risultato utile consecutivo – il secondo in trasferta –, sintomo che la mentalità e la consapevolezza del gruppo sta crescendo. Tuttavia la gara in casa dell’Eppan ha lasciato qualche scoria fisica: la fisicità e la durezza della partita, infatti, hanno fatto sì che qualche fondano lamentasse dei malanni e qualcuno di essi non ha ancora recuperato pienamente; la condizione dell’ala sinistra Zanghirati – assente nella trasferta altoatesina – è ancora da valutare e solo nella serata di venerdì mister Giacinto De Santis saprà se potrà contare sul suo numero 14; ristabilito, invece, il capitano rossoblù D’Ettorre che sarà regolarmente in campo nella gara contro i giuliani.

La gara tra HC Banca Popolare di Fondi e Trieste avrà inizio alle 18.00 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi e sarà diretto dalla coppia arbitrale Nguyen - Panetta.