Tentata estorsione e porto abusivo di armi: arrestato un 30enne del Gambia

In data 05 ott 19, i militari dell’arma del luogo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 04 ott 19 dal Tribunale di Latina, traevano in arresto, per i reati di “tentata estorsione e porto di armi ed oggetti atti ad offendere” un 30enne del Gambia domiciliato in Fondi, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g.. l’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Latina.