“Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati”: domani la presentazione del libro del magistrato Amore

Lunedì 14 Ottobre 2019 avrà luogo a Fondi, con inizio alle ore 10.00 presso l’Auditorium della Banca Popolare di Fondi, la presentazione del volume “Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati” (Ed. Nuova Scienza, 2018) curato da Stefano Amore, magistrato presso la Corte costituzionale.

L’iniziativa è organizzata dal Parco Regionale Monti Aurunci e dal Comune di Fondi in collaborazione con la Banca Popolare di Fondi.

Il libro è stato scritto per ricordare e per far conoscere, soprattutto ai più giovani, i nomi e la storia di quei magistrati che hanno sacrificato la loro vita per dare un futuro al nostro Paese.

«Il sacrificio di queste vite – si legge nell’introduzione – non solo ha consentito allo Stato di resistere all’attacco mortale portato dal terrorismo e dalla mafia, ma ha anche permesso di far evolvere, significativamente, l’organizzazione della giurisdizione e delle istituzioni italiane».

L’incontro sarà aperto dagli indirizzi di saluto del Presidente della Banca Popolare di Fondi Antonio Carroccia, del Presidente del Parco dei Monti Aurunci Marco Delle Cese, del Presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini, del Presidente della Provincia di Latina Carlo Medici e del Sindaco di Fondi Salvatore De Meo.

Dopo i saluti istituzionali è previsto un dibattito sul libro con gli autori e con il pubblico, moderato dal curatore Stefano Amore, cui prenderanno parte Giuseppe Bianco, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; Fausto Cardella, Procuratore Generale presso la Corte di appello di Perugia; Caterina Chiaravalloti, Presidente del Tribunale di Latina; Piercamillo Davigo, Componente del Consiglio Superiore della Magistratura; Fabio Massimo Gallo, Presidente della II sezione civile della Corte di appello di Roma.

Alla presentazione del libro parteciperanno delegazioni degli Istituti scolastici di Fondi.

L’iniziativa proseguirà a Campodimele, dove alle ore 13.00 è in programma la cerimonia di piantumazione della quercia dedicata alla memoria dei magistrati assassinati.