Botte alla compagna a casa e in strada: arrestato 33enne del posto

In data 06 ottobre 2019, ore 09,50 circa, in Fondi (lt), i militari della locale tenenza traevano in arresto, nella flagranza del reato di “maltrattamenti in famiglia continuati”, un 33enne del luogo.

Il prevenuto, dalle prime ore del mattino, all’interno della propria abitazione e successivamente in strada, per futili motivi, aveva più volte percosso la convivente, un 40enne, cagionandole lesioni personali.

L’arrestato, espletate le formalità’ di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Latina.