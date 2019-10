“Sant'Onorato: una vita per Fondi”: mercoledì l'incontro organizzato da Minerva e dedicato al Santo Patrono

Si intitola “Sant'Onorato: una vita per Fondi” il convegno ideato dall'Associazione Culturale Minerva Fondi in occasione della festa del Santo Patrono. Un evento finalizzato alla scoperta della storia e di alcune curiosità sulla figura dell'Abate di Fondi, che pochi conoscono, soprattutto tra i bambini. Si tratta della quinta iniziativa ideata dalla giovane associazione fondana, nata lo scorso 19 gennaio, la cui sede principale è stata fondata nel 2017 a Latina dall'avvocatessa Annalisa Muzio, e ora membro costituente del Comitato per la Casa della Cultura, fondato durante la scorsa estate da 20 associazioni culturali con lo scopo di mantenere viva la cultura a Fondi e di ottenere un luogo fisico in cui coltivarla.

Dalla sua nascita, Minerva Fondi, presieduta da Marialuisa Fiore, lavora per valorizzare la sua città e il suo millenario patrimonio storico-culturale, attraverso una serie di progetti. Quelli già eseguiti hanno ottenuto un grande successo: la presentazione dell'associazione alla quale hanno partecipato molti artisti fondani per ogni ambito artistico, dalla musica all'arte figurativa, dalla poesia all'arte drammatica; il convegno “Operazione da Vinci”, alla scoperta delle tracce di Leonardo da Vinci a Fondi; l'installazione di un crocifisso monumentale in piazza dell'Unità d'Italia in occasione delle passate festività pasquali; il “fine settimana rosa” ideato per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza di genere e sull'importanza della parità dei sessi, tenutosi gli scorsi 17 e 18 agosto, che ha coinvolto anche la ProLoco, il consorzio FondiPiù, la Confcommercio Lazio Sud, il Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi e le principali parrocchie del centro.