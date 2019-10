Attività sportive gratuite: nuovo avviso per bambini e ragazzi

Si chiama “T&T Sport & Music Network Lazio” il nuovo avviso aperto per l’adesione da parte di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche nonché di Associazioni senza scopo di lucro aventi quale scopo statutario lo svolgimento di attività musicali, presso le quali poter far accedere gratuitamente bambini e ragazzi da 8 a 15 anni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica o sociale ad attività di promozione sportiva o musicale in condizioni di pari opportunità e non discriminazione.

I genitori di bambini e ragazzi compresi nella fascia di età tra gli 8 e i 15 anni aventi un ISEE familiare pari o inferiore a 9.360,00 euro possono richiedere il rilascio del voucher del valore di 500,00 euro da utilizzare presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti al progetto.

“Un’occasione da non perdere – dichiara Fabrizio Macaro, Consigliere Comunale di Fondi della lista IoSi – molte famiglie in difficoltà economiche avranno la possibilità di far svolgere gratuitamente attività sportiva per un anno intero ai propri figli, presso una delle Associazioni Sportive di Fondi o del territorio che abbiano aderito all'iniziativa T&T Sport & Music Network Lazio.

Il rilascio dei voucher avverrà in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse stanziate per ciascun ambito territoriale, quindi invito le Associazioni di Fondi ad accreditarsi presso il portale della Regione Lazio e al tempo stesso le famiglie interessate a presentare subito la domanda per i loro figli.”

Tutte le informazioni relative all'Avviso Pubblico e la modulistica per la presentazione dell'istanza di accredito da parte delle Associazioni e di richiesta del voucher da parte delle famiglie può essere reperita sul portale http://asilosavoia.it/tt-sport-music-network/