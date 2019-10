Arriva a Fondi l'Albo comunale di Tutori, Curatori e Amministratori di sostegno volontari.

Si rende noto che nei giorni scorsi il Comune di Fondi ha pubblicato sull’albo pretorio online l’Avviso pubblico relativo all’individuazione di persone idonee ad assumere la tutela legale di minori, di persone adulte soggette a interdizione nonché la curatela di persone inabilitate e l’amministrazione di sostegno di soggetti che si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

L’iniziativa mira pertanto alla creazione di un Albo comunale di Tutori, Curatori e Amministratori di sostegno volontari.

I soggetti interessati dal provvedimento del Giudice possono essere minori di età, privi di genitori o i cui genitori siano decaduti dall’esercizio della potestà genitoriale; persone adulte destinatarie di un provvedimento di interdizione legale o giudiziale; inabilitati.

L’esercizio della tutela si concretizza in interventi mirati alla cura della persona sotto l’aspetto psico-fisico, socio-assistenziale, scolastico ed educativo nonché nell’amministrazione dei beni e nella rappresentanza della stessa in tutti gli atti civili.

In particolare, in caso di minore il tutore deve essere una persona motivata e sensibile, attenta alla cultura dei diritti dell’infanzia; egli assume la rappresentanza legale sia in caso di mancanza di genitori (orfano, figlio di ignoti, minore dichiarato adottabile) sia quando i genitori non possono esercitare la potestà per decisione dell’Autorità Giudiziaria o perché lontani (minori stranieri non accompagnati). Nominato dal Giudice Tutelare o dal Tribunale per i Minorenni, egli è responsabile della cura del minore, della sua educazione e istruzione e deve tener conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.

Il curatore ha il compito di assistere l’inabilitato e lo affianca o lo sostituisce nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

L’amministratore di sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del soggetto sottoposto ad amministrazione; deve altresì informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con l’interessato.

La durata dell’incarico varia in relazione all’età e alle esigenze dell’interessato e verrà stabilita dal Giudice con il provvedimento di nomina. A ciascuno non potrà essere attribuita l’assistenza di più di n.5 persone tra interdetti, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno.

A norma dell’art. 379 del Codice civile “l’Ufficio Tutelare è gratuito. Il Giudice Tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate”.

Tra i requisiti previsti per i richiedenti figurano il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di II grado o titolo di studio superiore e un’età anagrafica non inferiore a 25 anni né superiore a 65.

I soggetti interessati dovranno redigere la domanda compilando l’apposto modulo allegato all’Avviso pubblico e inoltrando lo stesso all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, secondo le seguenti modalità: via PEC all’indirizzo serviziallapersona.comunedifondi@pecaziendale.it, tramite Raccomandata A/R o con consegna diretta al Protocollo del Comune di Fondi con sede in Piazza Municipio n.1.

Le domande per l’iscrizione all’Albo potranno essere presentate in qualsiasi momento e l’Albo verrà aggiornato con cadenza semestrale.