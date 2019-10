Sabato 12 e domenica 13 ottobre a Fondi “IO NON RISCHIO”: campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione Civile

Durante le giornate del 12 e 13 ottobre i Volontari dei Falchi Pronto Intervento della Protezione Civile Città di Fondi della Regione Lazio saranno in piazza Unità d’Italia a Fondi

Il volontariato di Protezione Civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare, sensibilizzare ed informare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 12 e il 13 ottobre volontari e volontarie di Protezione Civile allestiranno punti informativi “Io dalle non rischio”, nelle principali 850 piazze italiane aderenti in contemporanea, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio alluvione.

Il cuore dell’iniziativa – giunta quest’anno alla nona edizione – è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza.



Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio Alluvione, l’appuntamento è in Piazza Unità d’Italia sabato 12 e domenica 13 con i Falchi di Pronto Intervento Protezione Civile della città di Fondi. Oltre al punto informativo, quest’anno, in collaborazione con l'Associazione di promozione sociale "La Giungla di Mortadella", ci sarà un momento ricreativo e ludico per i bambini con animazione e sculture di palloncini.

“Io non rischio” non è solo lo slogan della campagna ma è un proposito, è la pacifica battaglia che ciascuno di noi è chiamato a condurre per la diffusione di una consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.