Esce a Sant'Onorato ma era ai domiciliari: il 28enne F.A. torna in carcere

In data 11 ottobre 19, decorsa notte, in Fondi (Lt), i militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di evasione , F.A. 28enne del luogo.

Il prevenuto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva sorpreso fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.