Pallmano: ostica trasferta a Bressanone per l’Hc Banca Popolare di Fondi

Dopo la convincente vittoria di sabato scorso contro il Trieste, torna in campo l’HC Banca Popolare di Fondi. Nel sesto turno del massimo campionato italiano - l’ultimo prima della pausa per gli impegni della nazionale - gli uomini cari al presidente Vincenzo De Santis saranno ospiti della forte compagine del Brixen (Bressanone), espressione di una delle società storiche della pallamano italiana: il sodalizio altoatesino, infatti, vanta in bacheca due scudetti e due Coppe Italia, oltre a numerosi successi in campo giovanile.

Attualmente i brissinesi occupano la stessa piazza dell’HC Banca Popolare di Fondi con sei punti in classifica, frutto delle importanti vittorie casalinghe contro due corazzate come Pressano e Conversano e di quella in trasferta contro la Junior Fasano. Quella altoatesina, guidata dall’allenatore-giocatore Davor Cutura, è una squadra esperta e dura da affrontare con un’ottima fase difensiva e non solo, perché può contare sulla grande vena realizzativa dello stesso tecnico – tra i migliori stranieri del campionato italiano e già goleador in Asobal –, del terzino serbo Lazarevic, del pivot Basic e della forte ala mancina Di Giulio. Oltre a questi uomini rappresentativi, l’allenatore-giocatore biancoverde può contare su tanti giovani interessanti come Mitterrutzner, Schatzer, Hirber e Brugger e su due ottimi portieri, che stanno avendo un grandissimo rendimento, come Pfattner e Wierer.

Gli uomini di mister Giacinto De Santis, dal canto loro, hanno la giusta consapevolezza di affrontare una squadra molto organizzata e molto in forma. Tuttavia, i rossoblù hanno voglia di continuare la striscia positiva delle ultime quattro giornate. Alla vigilia della gara contro il Brixen abbiamo ascoltato uno dei giovanissimi dell’HC Banca Popolare di Fondi, Alessio Miceli: “Questa settimana è fondamentale cercare la vittoria, perché questo è l'ultimo incontro prima della pausa e ci darebbe la giusta carica per continuare a lavorare sodo durante le tre settimane di preparazione alla sfida casalinga contro il Cassano Magnago. Al momento siamo a pari punti con il Brixen ed entrambi lottiamo per i vertici della classifica. La loro difesa in casa è particolarmente dura, ma in settimana abbiamo lavorato bene e siamo pronti a soffrire per cercare di portare a casa altri due punti.”.

La gara tra Brixen ed HC Banca Popolare di Fondi, che si giocherà presso il Palasport di Bressanone, avrà inizio alle ore 19.00 e sarà diretta dalla coppia arbitrale Carrino-Pellegrino. Tifosi e appassionati potranno seguire il match in live streaming sulla piattaforma federale “Pallamano TV”, su YouTube o sulla pagina Facebook del club altoatesino “SSV Brixen Handball”.