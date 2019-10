ITALEXIT: il gazebo di Forza Nuova questa mattina in piazza per informare i cittadini

Questa mattina Forza Nuova è stata in piazza con un gazebo informativo.

"Il nostro futuro non deve essere deciso da organismi burocratici non eletti o da banche internazionali che hanno devastato la classe media e gli strati meno abbienti della popolazione: la banca d'Italia va nazionalizzata per creare una moneta Popolare di proprietà dei cittadini che non essendo prestata, non crea debito o inflazione. Forza Nuova si batte per una politica contraria alle delocalizzazioni che favorisca il ritorno in Italia delle aziende svendute agli stranieri, affinché il popolo sia finalmente padrone della propria moneta, della propria casa e del proprio futuro"