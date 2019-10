Spose al Palazzo: il defilé Sposabella emoziona e stupisce

Domenica è andato in scena il nuovo format ideato da Sposabella Tammetta.

L'atelier di Fondi, quest'anno, ha inserito il defilé anteprima 2020 con oltre 100 abiti selezionati nel lungo lavoro di scouting in giro per l'Europa, in un contenitore ampio e totalmente dedicato alle coppie.

Chi ha partecipato, oltre a fare un salto nella drink room e ad assaggiare il finger food preparato da Miralago Eventi e Ricevimenti, ha avuto modo di confrontarsi con le consulenti Sposabella e di conoscere da vicino cosa vuol dire essere una sposa o uno sposo Sposabella, perché l'abito è importante quanto il percorso da fare insieme alla famiglia Tammetta e ai suoi collaboratori fino al matrimonio.

In passerella hanno sfilato abiti unici e capaci di rispondere ai gusti e alla personalità di ogni coppia. Lo staff dell’atelier Sposabella ringrazia per l’ottima riuscita dell’evento: Remix Sound, professionisti del suono e della luce, L'Etoile per le meravigliose acconciature e Angie Caceres per il makeup delle modelle, Federica Gentile per gli angoli wedding allestiti per l’occasione.