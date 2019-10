Impianto di cremazione e debiti fuori bilancio: domani il Consiglio comunale

Legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”. Attuazione dell’art. 4. - Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici. Approvazione conclusiva ed applicabilità;

Legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”. Attuazione dell’art. 5. - Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici. Approvazione conclusiva ed applicabilità;