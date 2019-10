Sperlonga: al volante ubriaca sotto l'effetto di sostanze alcoliche, denunciata

Il 14 ottobre 2019, in Sperlonga (Lt), militari dell’arma del luogo, nell’ambito di attività di controllo del territorio, deferivano in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica una 35 enne di gaeta sorpresa alla guida del proprio veicolo sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Nell’occorso è stata ritirata la patente di guida.