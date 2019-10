Venerdì 25 ottobre il convegno di Forza Nuova: "Sanità nel Lazio e in provincia: quale futuro"

I nuclei forzanovisti pontini insieme al sindacato satellite "SINLAI" daranno vita ad un convegno sulla sanità dal titolo: "SANITÀ NEL LAZIO E IN PROVINCIA: QUALE FUTURO?

Il convegno si terrà a Fondi alle ore 17:30 all'interno dell'albergo dei Fiori, in via Vitrurio Vacca, 21. Annunciano i militanti di Forza Nuova:" Sarà il continuo di una battaglia cominciata anni fa, vi aspettiamo".

In una nota i dirigenti del Movimento infatti affermano:

"La nostra battaglia per la sanità pubblica è appena ricominciata e ripartiremo da Fondi fino ad estenderci a tutto il resto della provincia. Forza Nuova ha da sempre come suo punto cardine battaglie per il sociale, tanto più che siamo stati i primi in italia ad invocare nelle strade il diritto alla casa e diritto al lavoro. Stavolta il nostro motto sarà quello del diritto alla salute, di contro ad ogni taglio e tentativo di privatizzazione per interessi politici. Inizieremo questo percorso in una regione con particolari problematiche fino a focalizzare l'attenzione sulla situazione in Provincia."

Terranno il convegno Francesco Mastrobattista (responsabile di LS, giovani di Forza Nuova), Valerio Arenare (dirigente Sinlai), il Dott. Giampaolo Costa (Chirurgo-endoscopista ospedali Fondi-Latina) e il segretario nazionale di Forza Nuova, l'On Roberto Fiore. Saranno presenti altri professionisti e medici locali e non.