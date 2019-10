"Giornata Nazionale del Camminare": sabato tutti alla Sughereta

"Fare Verde" aderisce alla "Giornata Nazionale del Camminare". Sabato mattina nel cuore della Sughereta di Monte San Biagio per "Liberi di Camminare". Dopo il grande successo di partecipazione dell'escursione dello scorso 6 Ottobre ai ruderi di Acquaviva, nell'ambito dell'iniziativa "The Earth - Save the World" organizzata dalle Associazioni "Musicinecultura" e "Nonsense", l'Associazione Ambientalista "Fare Verde" promuove nel territorio anche quest'anno la "Giornata del Camminare". I Gruppi Locali di "Fare Verde" delle Città di Fondi e Monte San Biagio, accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca, si ritroveranno Sabato 19 Ottobre alle ore 9.30 presso l'EcoMuseo di Via Vetica, ed affronteranno insieme ai Cittadini e Volontari la passeggiata nel polmone verde della Sughereta. I Presidenti dei due Gruppi, Francesco Ciccone e Rita Feuda, approfitteranno dell'occasione per aggiornare i presenti sulle numerose azioni che il sodalizio ecologista sta portando avanti e nei prossimi giorni torneranno a sollecitare le Amministrazioni Comunali sui temi legati alla mobilità dolce.

La "Giornata del Camminare" è promossa in tutta Italia dalla "FederTrek" e l'iniziativa di Sabato 19 Ottobre a Monte San Biagio è inserita nel Calendario Nazionale 2019. Per informazioni e adesioni: fareverdefondi@gmail.com - fareverdemontesanbiagio@gmail.com - 328 18 89 586 - 388 81 17 256.