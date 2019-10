Sicurezza cittadina e spaccio: Fratelli d'Italia incontra il comandante Acquaro

Si è tenuto lo scorso 16 ottobre, presso il Comando della Polizia Locale di Fondi, un incontro tra il delegato alla sicurezza di Fratelli d’Italia Fondi, Francesco Pistillo, e il Comandante della Polizia Locale di Fondi, il dottor Giuseppe Acquaro, al fine di discutere su un tema delicato come quello della sicurezza cittadina, che ultimamente è sempre più precaria, e di elaborare possibili soluzioni a riguardo.

Tanti gli argomenti affrontati, tra i quali è spiccato quello del degrado e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico. A tal riguardo il Comandante Acquaro ha parlato al nostro rappresentante dell’unità cinofila di cui si è dotato il corpo della Polizia Locale da qualche tempo, uno “strumento” di cui gli altri Comuni laziali sono totalmente sprovvisti, che sarà utilizzato per il rilevamento di traffici di droga nel centro storico, principalmente, e in tutta la città.

Altro tema oggetto di dibattito è stata la penuria del personale di cui dispone attualmente la Polizia Locale, che le impedisce di svolgere al meglio le sue funzioni di vigilanza sul territorio e ostacola anche la gestione dell’ingente flusso di persone che si reca ogni giorno al Comando per le più disparate necesità. Al front office è infatti presente un solo addetto che deve rispondere alle telefonate e, al contempo, assistere le persone che si recano presso la sede, problema, questo, che provoca lunghi tempi di attesa per quanti hanno l’esigenza di essere indirizzati ai vari uffici o di ricevere semplicemente delle informazioni.

Fratelli d’Italia Fondi da molto tempo invoca un potenziamento delle forze dell’ordine in città, sia sul piano del personale chge su quello dei mezzi. Molti sono stati i comunicati, pubblicati da varie testate giornalistiche, su questo aspetto che riteniamo di vitale importanza per la nostra Fondi, e molte sono anche le lamentele che ascoltiamo dai nostri concittadini sulla mancanza di sicurezza cittadina nel suo complesso, ma nessun risvolto è stato riscontrato. Come ha dichiarato il nostro delegato, continueremo a vigilare sulla situazione e ci mettiamo a completa disposizione della forza pubblica per esserle d’ ausilio, sempre nei limiti in cui può agire un partito politico ancora assente in consiglio comunale. (Gaetano Lambraia)