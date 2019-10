Stalking: seconda evasione in pochi giorni per un 28 di Fondi

In data 17 ottobre 2019, ore 18.30 circa, in Fondi (Lt), i militari dell’arma del luogo, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Cassino – che concordava con le risultanze investigative raccolte dall’arma operante – traevano in arresto per evasione, F.A. 28enne residente a Fondi, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il ragazzo era già evaso soltanto pochi giorni fa.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.