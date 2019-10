La tazzina griffata "Le Cinéma Café" sul set di "A Cup of Coffee with Marilyn”

Prosegue il connubio tra Le Cinéma Café e la Settima arte. Con una vetrina internazionale: il brand pontino sbarca alla Festa del Cinema di Roma con la sponsorizzazione di “A Cup of Coffee with Marilyn”, cortometraggio scritto e diretto da Alessandra Gonnella.

Uno short film atteso, e che vede come protagonista Miriam Leone, tra le attrici italiane più amate dal pubblico, nei panni di una giovane Oriana Fallaci. Verrà presentato in anteprima mondiale oggi venerdì 18 ottobre nel corso della 14esima edizione della rassegna capitolina, all'interno della sezione “Alice nella città”, presso la “Sala Alice Timvision” dell'Auditorium Parco della Musica.

Una partnership importante per la catena di caffetterie che fa capo al fondano Roberto Forlenzo Massarone, con il marchio presente anche sulla locandina del corto e nei titoli di coda. Una produzione di spessore per una storia originale, un cast di prim’ordine e una colonna sonora firmata dalla cantautrice Francesca Michielin.

La pellicola narra di quando nel 1956 l’allora 27enne Oriana Fallaci, inviata ad Hollywood, tentò – invano – di intervistare Marilyn Monroe. Ripresa nel cortometraggio che verrà proiettato presso la Festa del Cinema di Roma, la vicenda è stata raccontata dalla stessa giornalista e scrittrice nel suo primo libro, “I Sette Peccati di Hollywood”.

“A Cup of Coffee with Marilyn”, prodotto da Diego Loreggian per RedString e coprodotto dalla stessa regista Alessandra Gonnella e dalla società inglese Hoffman, Barney & Foscari Ltd. di Luca Bombassei, Glauco della Sciucca e Michael Lindsay-Hogg, quest’ultimo storico regista dei Beatles, narra anche degli appostamenti e di un intero pomeriggio che la Fallaci trascorse nel salotto di Arthur Miller, marito di Marilyn Monroe. Diva attesa per un’intervista davanti a un caffè promesso e mai servito.

Una tazzina fumante, però, è comunque arrivata sul set di “A Cup of Coffee with Marilyn”: quella di Le Cinéma Café, tra gli sponsor ufficiali della pellicola.