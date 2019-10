Elezioni 2020: ad oggi l'unica candidatura è quella di Luigi Parisella

La “scesa in campo” di Luigi Parisella offre alla nostra città la possibilità di un “riscatto” d’orgoglio, di partecipazione, di condivisione delle scelte che la nuova amministrazione comunale si appresterà a realizzare dopo il voto della primavera del 2020.

A tuttoggi, la candidatura a sindaco di Luigi Parisella, è l’unica proposta alla popolazione di Fondi. Attorno ad essa già da qualche mese si discute, si espongono riflessioni, ci si confronta in maniera civile. Ha suscitato, comunque, un fermento positivo, di riaccensione di vitalità in un contesto sociale da anni inaridito da una logica dominante che l’ha fatta da padrona.

I messaggi informativi e comunicativi che da più parti sono veicolati, testimoniano la volontà di un cambiamento reale.

L’esperienza politica di Luigi Parisella, l’esser stato già sindaco di questa nostra città, la popolarità, riconosciuta, di cui gode nel paese, costituiscono elementi significativi della validità della sua rinnovata candidatura, sostenuta da un progetto di natura civica, aperto al contributo di idee, di pensiero, di proposte dell’intera comunità cittadina, in tutte le sue espressioni di carattere politico, sociale, culturale, professionale.

Ma questo progetto che viene indicato, non può riguardare solo chi lo propone alla città, non può riguardare solo Luigi Parisella nella sua veste di promotore. La significativa moltitudine di adesioni già manifestate nelle modalità diverse in queste settimane passate, indicano segnali positivi nella direzione annunciata.

Purtuttavia, l’obiettivo da conseguire è arduo quanto nobile, e richiede la più larga e profonda consapevolezza circa un impegno partecipativo il più esteso possibile. E’ un progetto di riscatto che riguarda tutti, che necessita vedere la comunità cittadina la più unita possibile. Non solo in questa fase della competizione elettorale per la conquista del governo locale, ma anche dopo, nella fase di gestione da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale.

Una sorta di “autogoverno della città” sarà inaugurato e favorito dal Sindaco Luigi Parisella, dagli organi politici e di gestione, coinvolgendo la partecipazione e la condivisione delle forze sociali, economiche, culturali, associative, tramite apposite modalità operative che saranno previste dallo Statuto comunale, ossia dalla carta normativa a cui deve uniformarsi l’attività del Comune.

Abbiamo alle spalle esperienza politica, passione civile, umana, spirito di servigio per la nostra città, per la sua storia, per la storia dei nostri genitori, dei nostri avi.

Non partiamo dal nulla, abbiamo la possibilità, l’unica oggi, di vivificare le nostre radici, rompere i sedimenti ostruttivi, guardare ad un orizzonte di dignità, di speranza, di crescita e di sviluppo per la nostra Fondi.