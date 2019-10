ITALEXIT, continuano i gazebo di Forza Nuova Fondi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Forza Nuova Fondi torna al mercato domenicale e ricomincia dal motto #ITALEXIT.

Già la scorsa domenica i militanti forzanovisti erano scesi in piazza con un gazebo informativo sulla sovranità monetaria, oggi proseguono la loro battaglia che si estenderà in una serie di appuntamenti.

I dirigenti commentano:

"Siamo una comunità che sul territorio si sta ampliando e sta raccogliendo giovane linfa. Stiamo portando tra le persone temi ampliamente diffusi sullo scenario politico come quello della sovranità monetaria, che politici di destra e sinistra hanno preso però in considerazione soltanto per un periodo limitato, le elezioni. Forza Nuova sarà sempre dalla parte degli Italiani e soprattutto coerente con la sua linea politica anti-Euro."