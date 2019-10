Sperlonga, il M5S sui lavoratori licenziati: "Finalmente giustizia è stata fatta"

Il sit in del M5S organizzato dopo Tiberio1 a Sperlonga

Il Meetup 5 Stelle di Sperlonga plaude all’Ordinanza con la quale il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, in data 4 ottobre 2019, ha confermato la precedente decisione del Giudice del Lavoro Dott.ssa Avarello che, il 1° luglio 2019, aveva condannato il Comune di Sperlonga al reinserimento di cinque lavoratori - difesi dall’Avv. Tiziana Agostini - nella pianta organica dell’Ente ed alla ripresa dell’attività lavorativa con impiego in mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza.

Pure tale ulteriore pronuncia, rende Giustizia ad una madre ed a quattro padri di famiglia che hanno rischiato di perdere il loro posto di lavoro in conseguenza di atti della Civica Amministrazione sperlongana ritenuti dagli stessi Magistrati viziati da manifesta illegittimità.

Della questione il nostro portavoce alla Camera On. Raffaele Trano aveva informato S.E. il Prefetto di Latina.

Anche alla luce delle sopra evidenziate risultanze, riteniamo che difronte a scelte insensate ed illegittime dell’attuale Amministrazione Comunale sperlongana, sulle quali la stessa ha insistito proponendo il reclamo contro la decisione del Giudice del lavoro - respinto dal Collegio del Tribunale di Latina - gravando di ulteriori oneri economici i lavoratori interessati, è giunta l’ora di dire definitivamente “BASTA”.

Signor Sindaco, Signori Assessori e Consiglieri, ad alta voce e con franchezza Vi invitiamo, per il bene della nostra amata Sperlonga e degli sperlongani tutti, a compiere un atto di umiltà e di vero altruismo, cioè quello di rassegnare le dimissioni e tornarvene a casa, ridando la parola agli elettori!