Esplode la condotta: un'altra maxi voragine in strada

Fondi, maxi - voragine in strada: l’asfalto sprofonda, e via fosso di Lenola diventa una “piscina”

La stradina alla periferia di Fondi torna ancora una volta agli onori delle cronache per il solito motivo: un’improvvisa rottura di una condotta dell’acqua del Consorzio di Bonifica Sud pontino.

Un tubo sotterraneo scoppiato facendo collassare un ampio tratto della via fosso di Lenola contrada Madonna degli Angeli.

Fatti accaduti nella prima mattinata di oggi martedì 22 ottobre, intorno alle 02.00 circa, quando per fortuna da quelle parti non passava nessuno.

Però in grado di far tornare in allarme i residenti. E non c’è da biasimarli: nel tempo la stessa, identica dinamica si è a quanto pare riproposta recentemente, rendendo la sede stradale una sorta di colabrodo.

Oltre che costantemente a rischio, a giudicare dalla sequela di eventi.

Primi a portarsi sul posto dopo l’ultima rottura con annessa voragine sono gli uomini della Tenenza dei Carabinieri di seguito la Protezione Civile ‘Città di Fondi’, che hanno poi allertato gli addetti del Consorzio.

Strada off limits fino all’ennesimo rattoppo.