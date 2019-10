Giornata ecologica in arrivo a Valmaiura: grani pulizie in tutta la contrada

Visto il grande successo dell’iniziativa promossa congiuntamente nel Settembre scorso, l’Associazione di contrade Drappo dell’Assunta, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Fondi, organizza per Sabato 26 Ottobre prossimo una nuova giornata ecologica al fine di sensibilizzare i residenti sui temi dell’educazione ambientale e della corretta differenziazione dei rifiuti.

Il ritrovo per tutti coloro i quali vorranno partecipare è alle ore 8.30 presso il piazzale Francesco Evangelista, nei pressi del Commissariato P.S., e l’iniziativa riguarderà le vie Greci, Gegni, Valmaiura e Fossato Piano.

La conclusione è prevista per le ore 12.30 circa.

L’Ufficio comunale Ecologia ed Ambiente attiverà il Soggetto gestore del servizio De Vizia SpA per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti raccolti.

Ringraziamo l’Associazione di contrade Drappo dell’Assunta per aver voluto riproporre una nuova Giornata ecologica – affermano il Sindaco Salvatore De Meo e l’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli – alla quale l’Amministrazione comunale garantirà come sempre il convinto sostegno. L’auspicio è che altre associazioni di Fondi e numerosi cittadini vogliano condividere questa ulteriore opportunità per contribuire a rendere la nostra città sempre più pulita considerato che, a fronte degli sforzi della stragrande maggioranza dei residenti nel differenziare correttamente e del Comune di Fondi nel garantire un efficiente servizio di raccolta, pochi incivili continuano a gettare i propri rifiuti nell’ambiente anziché rispettare le regole del corretto conferimento differenziato.