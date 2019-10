"Non ho paura del Cancro": giovedì 24 ottobre il convegno dell'Andos

Giovedì 24 Ottobre prossimo, alle ore 17.30 nella Sala Grande del Palazzo Caetani, avrà luogo il 3° Convegno Città di Fondi “Non ho paura del Cancro”, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Giorgio Arcangeli.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato di Fondi dell’A.N.D.O.S. - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, dalla Sezione di Fondi dell’ANFI - Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e dal Ristorante La Concordia e si avvale del patrocinio di Ente Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Provincia di Latina, Comune di Fondi e Banca Popolare di Fondi.

Il convegno, ad ingresso libero, sarà introdotto dal prof. Giuseppe Nocca – Archeonutrizionista, Professore Emerito di Scienze dell’Alimentazione presso l’IPSSEOA “Angelo Celletti” di Formia –, che accompagnerà i partecipanti lungo tutto il fil rouge che unisce la parte scientifica e quella conviviale dell’incontro.

Affermano gli organizzatori: «A seguito dell’interesse suscitato dalle due precedenti edizioni abbiamo ritenuto estremamente utile ed importante continuare ad offrire informazioni sullo stato attuale e i progressi ottenuti nella prevenzione e nella cura dei tumori più frequenti».

«In questa terza edizione – informa il Responsabile Scientifico prof. Giorgio Arcangeli – noti specialisti illustreranno le procedure più efficaci nel prevenire e ridurre il rischio di ammalarsi e i procedimenti più adeguati per ottenere la guarigione dei tumori femminili e maschili più frequenti, e forniranno inoltre utili suggerimenti per affrontare serenamente e con fiducia le modalità necessarie per sconfiggere questa malattia che oggi non può più essere ritenuta inguaribile. Le relazioni metteranno in evidenza, specificatamente, le problematiche e i risultati ottenuti dalle più recenti modalità di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori colo-rettali, del seno e delle vie genito-urinarie, che sono tra i tumori che attualmente insorgono più frequentemente nella donna e nell’uomo».

Al termine della parte scientifica presso il Ristorante La Concordia ci sarà un importante momento conviviale, «perché – come tengono a precisare gli organizzatori – la salute passa anche da quello che mangiamo».