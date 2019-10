Anche Destra Sociale Fondi in piazza a sostegno di Giorgia Meloni

Il popolo di Salvini riempie Piazza san Giovanni: “Questa piazza una volta era di Berlinguer, oggi è nostra”. Bandiere, cori, tricolori, ma anche immagini di Gesù.

In Piazza San Giovanni in Laterano Sabato 19 ottobre sono arrivati poco piu' di 200.000 elettori del centro destra per manifestare contro il governo delle poltrone. Lungo la perimetrale della manifestazione molte le forze dell'ordine presenti. Molti i gazebo informativi delle tre forze politiche, Lega, Fratelli d'italia e Forza Italia. Destra Sociale si è radunata con tutti i suoi militanti e dirigenti, in Piazza Santa Croce in Gerusalemme, dove era allestito uno dei tanti gazebo di FDI. Presente al raduno la Senatrice Isabella Rauti e il Deputato Fabio Rampelli. Da qui partirà poi il corteo guidato dall’On. Luca Romagnoli, marciando e intonando “Ragazzi di Buda, Ragazzi di Pest” per poi giungere in Piazza San Giovanni. Piazza che ha voluto dare una luce di speranza a tutti gli italiani che vogliono tornare a votare.

Una Piazza di persone per bene che applaudivano le Forze dell’Ordine e non violente come le manifestazioni della sinistra. Commenta il coordinatore Alberto di fazio: “Vogliamo un'Italia produttiva, un'Italia dove chi entra rispetti le nostre regole, le nostri tradizioni. Non è possibile che i nostri giovani debbano scappare all'estero e non avere assistenza, quando chi arriva a Lampedusa prima di scendere dal barcone ha già un tetto, da mangiare e un sussidio. Questa non è la mia Italia”

Il nostro Leader Giorgia Meloni infatti ribadisce:

Da noi funziona così: la cittadinanza non è un diritto, ma un premio per chi rispetta le nostre regole, le nostre leggi e la nostra identità.

E lo voglio dire un’altra volta: se vi sentite offesi dal Crocifisso o dal presepe, beh non è qui che dovete vivere! Il mondo è grande, ed è pieno di Nazioni islamiche dove non incontrerete un Crocifisso perché i cristiani vengono perseguitati e le chiese rase al suolo. Ma qui noi difenderemo quei simboli, quelle chiese e difenderemo la nostra identità. Difenderemo Dio, Patria e Famiglia, e fatevene una ragione.