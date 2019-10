Pallamano: vittoria superlativa per l'Hc Fidaleo Fondi

Prima vittoria stagionale per le ragazze dell’HC Fidaleo Fondi: nella seconda giornata del campionato nazionale di serie A2 femminile, Conte e compagne hanno avuto la meglio sulle campane della Scuola Pallamano “Valentino Ferrara” (22-37 il risultato finale).

Con i due punti conquistati sul parquet del Palazzetto di Cerreto Sannita, le rossoblù si sono portate al secondo posto in classifica, dietro a PDO Salerno e Pontinia. Alle spalle delle fondane troviamo Erice (con una partita in meno) e Messina, seguite dalla Pallamano Benevento. In ultima posizione, ancora a zero punti, il Conversano (con una partita in meno), Aretusa e Valentino Ferrara.

La prima frazione di gioco iniziava bene per le rossoblù, che piazzavano un break di 0-3 in poco meno di 3’, ma le ragazze di Benevento controbattevano prontamente con un parziale di 4-0, portandosi sul 4-3. Successivamente erano ancora le fondane ad impadronirsi del gioco e, trascinate dalla giovane Zizzo, piazzavano un parziale di 2-8: al 20’ il risultato era di 6-11. Debole era la reazione del Valentino Ferrara che, nonostante mettesse in campo molta grinta e determinazione, era travolte dai ritmi veloci delle fondane, non riuscendo a diminuire il gap di svantaggio nei minuti successivi. Sul punteggio di 9-17 in favore dell’HC Fidaleo Fondi si chiudeva la prima frazione di gioco.

Nella ripresa l’andamento della gara rispecchiava quello del primo tempo: erano sempre le giovani fondane, trascinate dalle ottime Conte - top scorer del match con 10 reti - e Manzo, a tenere in mano le redini della partita. Mister Damiano Macera poteva così variare le scelte tattiche sia in attacco che in difesa, dando una chance anche alle atlete abitualmente meno utilizzate. La gara si concludeva con la rete messa a segno dal centrale rossoblù, Giardino, che fissava il risultato sul definitivo 22-37.

“Inizialmente la gara è stata un po’ combattuta, perché al nostro 0-3 le avversarie hanno subito risposto con un break di 4-0, sintomo che le nostre erano scese in campo con un pizzico di stanchezza: partire all’alba, fare un lungo viaggio e subito dopo scendere in campo non è per nulla facile, ma dobbiamo abituarci a queste situazioni. Con il trascorrere dei minuti, però, si sono riprese e il punteggio finale la dice tutta – ha dichiarato a fine gara il tecnico Macera –. L’avversario era di un livello tecnico più basso rispetto alla nostra squadra, ma ciò non significa che non ci siamo trovati di fronte una formazione determinata nel regalare ai propri sostenitori i primi due punti stagionali. Io sono molto soddisfatto per la vittoria portata a casa, perché stiamo ancora lavorando per arrivare alla forma migliore e quindi non esprimiamo ancora il nostro miglior gioco. Tuttavia abbiamo avuto modo di provare diverse nuove soluzioni di gioco e ho potuto far girare tutta la rosa a mia disposizione, tra cui il secondo portiere Lombardi”. Coach Macera ha parlato anche del prosieguo del campionato, che la prossima settimana vedrà le sue ragazze osservare il turno di riposo: “Adesso abbiamo davanti due settimane per lavorare ulteriormente su quello che abbiamo fatto fino ad ora e miriamo a migliorare sempre di più. La squadra sta crescendo, le ragazze mi seguono, si muovono bene e per questo sono molto fiducioso”.

Scuola Pallamano “Valentino Ferrara” – HC Fidaleo Fondi 22-37 (P.T. 9-17)

S.P. “Valentino Ferrara”: Cenicola 2, Di Mola, Durante K. Durante A., Fasulo 4, Fusco 10, Iannotti 4, Lo Masti 1, Montuori, Meoli, Rapa, Russo, Meoli 1. All. Luciani.

HC Fidaleo Fondi: Amicucci 2, Conte 10, Giardino 3, Guglielmo 1, Lombardi, Mar. Manzo, Man. Manzo 9, Peppe, Saggese 4, Saraca , Zizzo 8. All. Macera.

Arbitri: Carrino-Pellegrino.