Bivacco, sicurezza e decoro: le 12 richieste di Destra Sociale Fondi

La Destra Sociale Fondi torna a parlare del tema sicurezza, tanto che nella giornata di venerdì 18 ottobre è stato protocollato al comune, un documento contenente una raccolta firme indetta qualche mese fa dalla sezione locale Destra Sociale.

Sin dai primi mesi dell'"insediamento" del coordinatore Alberto di Fazio (Gennaio 2018), si parlava già del tema sicurezza: infatti la sezione (Destra Sociale Fondi) fu uno dei gruppi politici di destra favorevole alla chiusura dei centri di accoglienza che erano sparsi un po' in tutta la città.

In quel periodo visti i numerosi episodi di violenza e pericolo per i residenti, la cittadinanza tutta lamentava più sicurezza sul territorio, tanto che il coordinatore Alberto di Fazio protocollo' al comune di Fondi nell'Aprile del 2018 una richiesta ben precisa al Sindaco Salvatore DE MEO richiedendo più sicurezza nella città.

Nel giugno 2018 furono chiusi molti centri di accoglienza coinvolti nell'operazione DIONEA, che portò all'arresto di sei persone. Nel Dicembre 2018 si verificarono altri episodi di violenza da parte di extracomunitari, come la notte di capodanno verso le 23.00 nella quale venne aggredito in pieno centro storico (sotto il Castello Baronale) un indiano di circa 22 anni. Secondo quanto riferito da alcuni connazionali sarebbe stato un regolamento di conti.

Ma in realtà di episodi simili ce ne sono stati e ce ne sono (purtroppo) a iosa... Per questo motivo e per questa problematica in particolare, grazie anche al documento congiunto firmato e protocollato dai rispettivi coordinatori dalla Destra Sociale, Lega Fondi e Fratelli d'Italia, il Sindaco di Fondi Salvatore De MEO decise nel Febbraio 2019, di emettere due Ordinanze (n°3 e n°4) “concernenti rispettivamente la sicurezza urbana a tutela del decoro e della vivibilità urbana e il contrasto dei pericoli derivanti dai comportamenti connessi all'esercizio della prostituzione su strada o su suolo pubblico”, denominate Ordinanze “Anti bivacco”.



Sfortunatamente ad oggi non è cambiato nulla, così commenta il coordinatore Alberto di Fazio: queste ordinanze, si funzionali ma mai messe davvero in azione!!! Le prostitute alla stazione ci sono sempre, all'uscita dei supermercati si continua a chiedere l'elemosina, in via Roma e Viale della libertà si continua a bivaccare e a bere alcolici.

Questo è quello che continua a succedere in questa zona tutti i giorni, ecco perché insieme alla cittadinanza abbiamo deciso di promuovere una raccolta firme al grido di “DIFENDIAMO I NOSTRI QUARTIERI” per delle richieste ben precise affinché la zona venga riqualificata chiedendo:



1. Censimento di tutti gli affittuari extracomunitari e non, di tutta l'area interessata per cominciare a risolvere anche il problema dei rifiuti “selvaggi”.

2. Applicare le ordinanze anti bivacco, N 3 del 11.02.2019 e N 4 del 11.02.2019, già

esistenti da molti mesi.

3. Far rispettare gli orari di chiusura ed apertura delle attività commerciali della zona.

4. Installare telecamere di sicurezza vista la zona ad alto rischio.

5. Posizionare cestini per la raccolta differenziata in tutta l'area interessata.

6. Realizzare “Isole Ecologiche” almeno ogni 1/2 per ogni attività commerciale, per

garantire il deposito degli appositi bidoni dei rifiuti, per garantire che non venga fatta nessuna sanzione.

7. Incrementare il posizionamento di nuovi contenitori per le deiezioni canine.

8. Manutenzione più accurata dell'impianto dell'illuminazione della zona.

9. Controlli costanti delle forze dell'ordine.

10.Manutenzione e sistemazione di tutte le pensiline delle fermate dell'Autobus.

11. Controlli mirati e rispetto della zona ZTL di Corso Appio Claudio.

12.Sistemazione del basolato sconnesso in alcune vie del centro storico.



Nel mettere a conoscenza la cittadinanza, si ricorda all'amministrazione comunale che queste richieste sono state già protocollate mesi fa e alle quali non si è mai avuta risposta:

Protocollo 00036039 del 24.06.2019

Protocollo 00036037 del 24.06.2019

Protocollo 00034371 del 14.06.2019

Protocollo 00032441 del 05.06.2019

Protocollo 00018501 del 25.03.2019

Aspettando qualcuno che ne prenda atto della richiesta fatta da cittadini ormai stanchi, noi il nostro lavoro l'ho abbiamo fatto, adesso tocca a voi, amministrazione!

I cittadini e i commercianti della (Zona Porta Roma) ringraziano...