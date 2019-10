Domani, venerdì 25, convegno di Forza Nuova sulla sanità!

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domani alle ore 17:30 si terrà l'evento promosso dal movimento politico Forza Nuova all'interno dell'albergo dei Fiori, in via Vitruvio Vacca, 21.

L'evento dal nome "SANITÀ NEL LAZIO E IN PROVINCIA: QUALE FUTURO?", vedrà la partecipazione di ospiti locali, di professionisti nel campo medico, nonché del segretario nazionale di Forza Nuova l'On Roberto Fiore.

Gli organizzatori spiegano che l'evento sarà aperto a tutti i cittadini della provincia, in particolare di Fondi e dintorni.