Tentato omicidio a Bari: arrestato 26enne albanese residente a Fondi

Il 23 ottobre 2019, nel primo pomeriggio, in Fondi (Lt), militari dell’arma del luogo, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bari, traevano in arresto X.E. un 26 enne albanese del posto. L’arrestato, che dovrà rispondere penalmente dei reati di rissa e tentato omicidio, sarà associato presso la casa circondariale di Latina.