Domani in uscita il nuovo Album di Mattia Cauda, in arte Bob Matty, fondano di 24 anni

Alcuni pensano che i sogni sono irraggiungibili, altri sognano ad occhi aperti, altri ancora estraggono i propri sogni e li trasformano in realtà.

Con queste parole Bob Matty presenta l'uscita del suo nuovo album intitolato: "L' Amore Cos'è?".

Il disco contiene dieci tracce esplosive dalle sonorità soul e funk prodotte da dj D.lo.Z. e le collaborazioni di: Zeus One, Tormento, Simone De Filippis, Diluvio, Naghi e Michele Lazzarini; il tutto è stato prodotto dell'etichetta discografica milanese Show Beats music e distribuito da Miseria e Nobiltà S.A.S Milano.

In questo disco ho voluto esprimere tutta la mia essenza .... Rispolverando i vecchi suoni che hanno accompagnato la mia infanzia e dare quel tocco d'amore di cui tutti abbiamo bisogno e credo che attraverso i miei testi e il connubio che si è creato durante la produzione con dj D.lo.Z. e il mio produttore Zeus One siamo riusciti cogliere l'obbiettivo.

Da venerdì 25 ottobre 2019 sarà possibile acquistare "L'amore cos'è?" su tutte le piattaforme digitali.

Mattia Cauda in arte Bob Matty è un artista Fondano di 24 anni dall'età di 11 anni orienta la sua musica nei generi hip hop soul e funk.

La mia storia inizia quando ero molto piccolo e ascoltavo la musica attraverso uno stereo con la puntina un pò consumata che avevamo nel freddo soggiorno di casae che in qualche modo riusciva a colmare il dolore dovuto alla separazione dei miei. Fù cosi che me ne appassionai e incominciai a scrivere i primi testi! Qualche anno dopo conobbi il produttore discografico Zeus One di cui avevo ascoltato alcuni singoli trasmessi da Radio Deejay e decidemmo di produrre il singolo: “Mondo Attuale“ in collaborazione con Tormento (Sottotono). Dopo il successo del primo singolo è iniziata la collaborazione tra me e l’etichetta discografica “Show Beats music”.

ESPERIENZE ARTISTICHE

Nel corso della mia carriera mi sono esibito in oltre settanta eventi tra cui :

– Sanremo Doc, Castle Fondi Music Festival - Musicinecultura - Notte Bianca di Fondi - Reporteralive - Discosteca Celebrità - Apertura live El Micro De Oro Tormento & Primo - Apertura live Ghemon – Apertura Mobb Deep tour italiano – Simone De Filippis Over Jazz.

ESPERIENZE RADIO TELEVISIVE

- Realtime-Sanremo Doc ( Sky) - Telegiornale Lazio Tv - Terracina Tv - Radio Antenna Musica - Radio Mia Bari - Radio Loco Effetto Reale - Radio Volcri - Radio Onda Novara.

COLLABORAZIONI ARTISTICHE

– Umberto Iervolino - Luca Sala- Ron – Gionny Scandal - Diluvio- Zeus One – Dj D.lo.Z- Tormento ( Sottotono ) – Naghi ( Metrostars) - Simone De Filippis - Rayden (OneMic) - DJ Mista b - V’aniss - Black Mary - July B - Michele Lazzarini.

PRODUZIONI ARTISTICHE

SINGOLI: – Davanti a Dio feat Black Mary ( 2014 ) - Senorita ( 2016) - Vivo solo di Te ( 2016) - Non telopuoiimmaginare feat Zeus One (2017) - Yo Creo (2018) - Fiore appassito ( 2018 ) - Io sono te ( 2018 ) - Sempre più forte feat Zeus One ( 2019 ) - Lunedì sera Feat Zeus One(2019) - Sono ancora qui ( 2019).

ALBUM/EP: Compliation Nobiltà di strada ( 2015 in collaborazione con importanti nomi della scena rap) - CompilatioN2S (2017 in collaborazione con importanti nomi della scena rap) - L’avvio (EP 5 tracce 2017) - Le vere scelte (EP 6 tracce 2018 tra cui collaborazione con Zeus One).