Arriva a Fondi la biblioteca dei bambini: il fondo iniziale è di 200 libri

Al “Maggio dei Libri” 2019 avevano gridato in coro: «Vogliamo continuare a leggere!». Ora i bambini di Fondi hanno una risposta.

Giovedì 7 novembre 2019, dalle 9.00 alle 18.30, con una giornata ricca di letture e sorprese, debutta la prima “Biblioteca dei Bambini di Fondi”: il nuovo corner per la lettura dei bambini da 0 a 10 anni, situato al piano terra della Biblioteca Comunale “Dan Danino di Sarra”.

Il progetto è realizzato dal Comune di Fondi e dall’Associazione Culturale Leggimi Sempre, con il patrocinio della Provincia di Latina e della Regione Lazio, e si svolge in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Sud Pontino e con il sito di settore Milkbook.it, nell’intento di favorire l’accesso di tutti i bambini alla letteratura di qualità come occasione unica di crescita cognitiva, emotiva e relazionale, fin dalla nascita.

Un fondo di 200 libri per iniziare

Ai piccoli lettori, alle famiglie, agli insegnanti, agli educatori e agli appassionati, la Biblioteca si rivolge con un iniziale fondo di 200 libri, destinato a crescere nei prossimi mesi: una selezione dei migliori libri per l’infanzia, tra classici e contemporanei: albi illustrati e tattili, silent books, favole e fiabe, graphic novels, romanzi e fumetti, e una sezione - per ora minima - per bimbi ipovedenti, sordi, e con disturbi dello spettro autistico. Per i libri, disponibili in consultazione, a breve sarà istituito il prestito.

Nella giornata d'inaugurazione, il 7 novembre, la mattinata è dedicata alle istituzioni e alla lettura ad alta voce, in più turni, a 100 bambini di 5 e 6 anni delle scuole primarie di Fondi.

Il pomeriggio si prosegue con letture ad alta voce per i bambini accompagnati da un familiare, in varie fasce orarie in base all'età (info e prenotazioni: WA 328.1337395; info.leggimi sempre@gmail.com).

Le letture ad alta voce

Non è tutto. Ogni giovedì, dalle 16.30 alle 18.00, su prenotazione, i bambini potranno partecipare alle letture ad alta voce di Leggimi Sempre, e assaporare storie e capolavori della letteratura con un lettore esperto e altri bambini.

L’iniziativa si inscrive nel calendario della Casa della Cultura di Fondi, Comitato di venti associazioni attive nel territorio, tra cui Leggimi Sempre.