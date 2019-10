Vendono ad un 35enne di Fondi uno smartphone rubato: denunciati

In data 29 ott 19, i militari dell’arma del luogo, a conclusione di specifica attivita’ investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per il reato di “ricettazione in concorso” un 27enne della provincia di Venezia ed una 28enne residente a Fondi, per avere venduto ad un 35enne del luogo un telefono cellulare provento di furto. La refurtiva è stata riconsegnata all’avente diritto.