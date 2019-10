Arrestato per evasione: indiano domiciliato a Fondi torna in cella

n data 30 ott 19, i militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di “evasione” S. K., 35enne di origini indiane ma domiciliato a Fondi. Il prevenuto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva sorpreso fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione. L’arrestato, espletate le formalita’ di rito, è stato ricondotto presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna, come disposto dall’autorita’ giudiziaria.