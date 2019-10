Venerdì 1 novembre "Nessun Dorma": il primo di due concerti per restaurare l'organo del Duomo

“Nessun dorma” è il primo dei due concerti organizzati dalla parrocchia San Pietro Apostolo di Fondi, per la manutenzione dell'organo a canne (milleottocento), presente nel Duomo ed ex cattedrale fondana, alle ore 19,00 di venerdì 1 novembre 2019.

Il secondo concerto sul tema: “Così il destino bussa alla porta” si terrà giovedì 26 dicembre prossimo, con la Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven eseguita dall’Orchestra “Pathos”, diretta dal Maestro Giovanni Di Ciollo.



I due concerti, voluti dal parroco Don Gianni Cardillo, hanno il patrocinio del Comune di Fondi, della Pro Loco Fondi, dell’Università della terza età, del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, del Lions Club di Fondi.



Il concerto che si svolgerà nella serata della festività di Ognissanti: “Nessun dorma”, propone e seleziona tre aree tematiche per le quali è necessario rimanere assolutamente svegli: 1. Le mani sulla città. 2. Salviamo la terra. 3. La resa dei conti. Le tre tematiche vengono raccontate con il linguaggio universale della musica.



Lo spettacolo sarà diviso in due momenti: nella prima parte saranno proposti tre brani di Ennio Morricone e, a seguire, un brano di Antonio Vivaldi e uno di Ludwig van Beethoven. Con l'intervento di diversi musicisti, tra cui l'organizzatore delle serate, Enzo Paolo Cima all'organo.



Nella seconda parte interverrà il Maestro Raffaele Cherubino e il suo quintetto.



Nei primi tre brani di Ennio Morricone la musica racconta drammaticamente il fenomeno mafioso: 1. La piovra che con la sua cupola e i suoi tentacoli, rappresenta simbolicamente il potere occulto e il soffocamento delle istituzioni e dei cittadini. 2. Silenzi dopo silenzi, ossia l’omertà o addirittura la negazione del fenomeno mafia. 3. C’era una volta in America. L’epopea di un gruppo che controlla i traffici illeciti della città.



La partecipazione ai concerti è a offerta libera e il ricavato sarà utilizzato per la necessaria manutenzione del grande organo a canne costruito nel 1950 dalla rinomata ditta Fratelli Ruffatti di Padova, su iniziativa dell’allora parroco Monsignor Pietro Santantonio.

Si tratta di uno strumento a due tastiere manuali e una pedaliera e conta ben 27 registri. Per le sue 1.800 canne, di ottima fattura, qualità e lavorate con maestria, l’organo rappresenta un esempio di alto interesse dell'arte organaria della metà del novecento, epoca in cui fiorì un vasto movimento di ricostruzione dopo gli eventi bellici.

All’inizio degli anni 2000 l’organo, precipitato nel tempo nel più totale degrado per varie vicende, è stato oggetto di un radicale restauro, su iniziativa dell'allora parroco Don Luigi mancini, intervento costato ben 120.000 euro, eseguito dalla stessa ditta originaria Ruffatti e terminato nel dicembre 2009.

Successivamente e progressivamente lo strumento ha evidenziato diverse anomalie e problemi di accordatura. Così anche per evitare errori del passato, oggi l’organo necessita di un deciso intervento di manutenzione, per altro già iniziato, per restituire lo strumento alla bellezza originaria dei suoni, perché l’organo che è nel Duomo di San Pietro a Fondi rappresenta un bene culturale e un bene comune, patrimonio dell’intera comunità fondana.