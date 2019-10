Consiglio in streaming: la proposta di Monte San Biagio Futura

Al consiglio comunale di giovedì 7 novembre 2019 verrà discussa la proposta di approvazione di un regolamento per la ripresa video e diffusione in diretta streaming delle sedute del consiglio comunale, formulata dai Consiglieri di MSB Futura.



L'iniziativa muove dall'esigenza di favorire il più possibile la partecipazione, l'informazione, la comunicazione e l'accessibilità della cittadinanza alle attività del Consiglio Comunale. Per dare concreta realizzazione a tali principi, recepiti nella legislazione nazionale indicata nell'articolato testo della mozione, è oggi indispensabile avvalersi delle moderne tecnologie a cui fa riferimento il cd. "codice dell'amministrazione digitale". Il regolamento, predisposto da MSB Futura, è composto da 12 articoli, e prevede che la diretta streaming sia trasmessa sulla pagina Facebook del Comune di Monte San Biagio e sul sito istituzionale dell' ente. Nel rispetto della normativa sulla privacy, le riprese saranno effettuate senza inquadrare il pubblico, ma solo i componenti del consiglio. La realizzazione dello streaming non comporterà alcuna spesa, poiché sarà utilizzata la connessione internet di cui l'Ente è già dotato, senza necessità di attrezzature che non siano di un comune smartphone o un tablet. Un mezzo moderno, semplice, efficace e a costo zero, che favorirà notevolmente la partecipazione civica, e che garantirà l'effettività del diritto di informazione. "Auspichiamo e confidiamo" - dichiara il capogruppo di MSB Futura Avv. Guglielmo Raso - "che il consiglio condivida e approvi all'unanimità la nostra mozione: una proposta di modernità, democrazia e trasparenza, che contribuirà senz'altro ad elevare il livello della dialettica politica, e che rappresenterà, peraltro, una significativa e concreta dimostrazione di sensibilità civica verso tutti quei cittadini che, per motivi di lavoro, famiglia, o per personali condizioni di salute, non hanno la possibilità di recarsi ad assistere alle sedute dell'assise civica.