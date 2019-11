Anche Fondi celebra la "Giornata delle Forze Armate"

Lunedì 4 Novembre prossimo si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita nel 1918 per ricordare la data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti tra l’Italia e l’Impero austro-ungarico, che segnò la fine della Prima guerra mondiale per l’Italia.

Come ogni anno, la ricorrenza prevede per il 4 Novembre la partecipazione dei Sindaci e degli amministratori alle celebrazioni organizzate dalla Prefettura di Latina nel capoluogo provinciale.

La cerimonia commemorativa che avrà luogo a Fondi si svolgerà pertanto Domenica 3 e osserverà il seguente programma: ore 9.30 celebrazione religiosa nella chiesa di San Francesco d’Assisi; ore 10.30 deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti in piazza Alcide De Gasperi. Presenzieranno il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo e le autorità civili, militari e religiose cittadine.

Alla cerimonia sono stati invitati a partecipare le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, le Associazioni di mutilati e invalidi di guerra, di Carabinieri, Finanzieri e Marinai in congedo, nonché la Croce Rossa - Corpo Militare Ausiliario delle Forze Armate dello Stato e i Dirigenti degli Istituti scolastici.

La cittadinanza tutta è invitata a prendere parte alle celebrazioni.