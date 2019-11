Elezioni, Forza Nuova potrebbe correre in solitaria: "Con noi i cittadini liberi!"

Forza Nuova Fondi lancia l'idea di una lista propria: "Con noi i cittadini liberi!"

Dinanzi ad un panorama politicamente incerto in vista delle prossime amministrative, vicine e attenzionate, i forzanovisti locali non esitano e lanciano il loro nuovo progetto con comunicato:

"La nostra idea è quella di costituire una lista che vada al di fuori di qualsiasi schema politico prestabilito di destra o sinistra. Abbiamo visto negli anni la pochezza dell'amministrazione vigente, come d'altronde le opposizioni, che si sono rivelate prive di innovazione se non addirittura inesistenti.

In questo clima di delusione nella politica locale, Forza Nuova vuole lanciare un progetto che raccolga i lavoratori, i padri di famiglia, i ragazzi e le ragazze, una gioventù stanca della tradizionale e stagnante forma di politica clientelare."

Continuano:

"Siamo pronti ad accogliere tra le nostre fila gli storici militanti della destra fondana, i quali non si rispecchiano assolutamente nel modus operandi di parte del centro-destra. Vogliamo soprattutto captare il malcontento di coloro che vogliono pensare di astenersi perchè delusi e amareggiati dall'inconsistenza delle false alternative. Molte sono state le delusioni, dalla sinistra fondana fino al falso mito grillino, rivelatosi fin da subito un bluff. Insomma, il nostro è un invito a tutte le fasce sociali e a chiunque ha creduto in un possibile cambiamento o in una battaglia che di fatto mai ci sono stati."

In conclusione l'idea di FN è chiara e mirata:

"Non abbiamo bisogno di etichette di destra o sinistra, ma vogliamo raccogliere i cervelli migliori e le qualità migliori per dar luce ad una nuova classe dirigente e per garantire un futuro decoroso alla nostra Fondi. Siamo pronti per la partita decisiva contro la vecchia politica. Con noi i cittadini liberi!"