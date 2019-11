Da domani mattina nuova allerta meteo: in arrivo 12 ore di pioggia

“L’Agenzia Regionale di Protezione civile ha emesso oggi un avviso di criticità che prevede, a partire dalla mattina di domani, martedì 5 novembre 2019 e per le successive 12-18 ore, nelle seguenti zone di allerta del Lazio: criticità idrogeologica per temporali codice arancione su Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Bacini Costieri Nord, Medio Tevere e Roma.