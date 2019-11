“Voce del verbo essere: IO SONO DONNA”: pienone alla presentazione

Dopo il grande successo di pubblico per il primo appuntamento della IV Edizione della mini Rassegna di Letteratura al femminile “Voce del verbo essere: IO SONO DONNA”, con la scrittrice Michela Marzano ed il suo libro "Idda", siamo già proiettati verso il secondo appuntamento, anch'esso al centro delle iniziative programmate nell'ambito delle manifestazioni in vista del 25 Novembre per la "Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne".

Sabato 9 Novembre alle ore 17.30, presso la Libreria "Il Pavone" (Piazza Porta Vescovo, 19) Elisabetta Rasy, giornalista e scrittrice, ci porta nel mondo dell’Arte, a conoscere la vita di sei Disobbedienti, che, a dispetto di tutto e tutti, sono diventate grandi pittrici ed hanno, addirittura, cambiato l’Arte.

Incontreremo Artemisia Gentileschi, Élisabeth Vigée Lebrun, Berthe Morisot, Suzanne Valadon, Charlotte Salomon e Frida Kahlo, le cui vite hanno avuto un senso solo attraverso la loro passione: la pittura.

“Voce del verbo essere: IO SONO DONNA” è organizzato da "Il Pavone" Libreria, in collaborazione con il Centro Antiviolenza "Nadyr", la Banca Popolare di Fondi, il gruppo "25novembre.org", con il sostegno della "Casa della Cultura".