Denunciato 32enne rumeno con un bastone di legno in auto

Nel corso della mattinata di ieri, a Fondi, i carabinieri del locale comando tenenza, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di “porto di armi o oggetti atti ad offendere” e “resistenza a p.u.” un 32enne di nazionalità romena e residente a Fondi. L’uomo, nella mattinata di ieri, durante un normale servizio di controllo alla circolazione stradale, alla vista degli operanti, dopo avere arrestato la marcia della propria autovettura, si allontanava improvvisamente a retromarcia, mettendo a repentaglio, con la sua sconsiderata condotta di guida, la sicurezza dei carabinieri e degli utenti della strada.

A conclusione di un breve inseguimento, veniva raggiunto, perquisito e trovato nell’ingiustificato possesso di un bastone in legno della lunghezza di circa 53 centimetri, sottoposto a sequestro.