"Voglio rivederti": il nuovo videoclip del rapper fondano Bob Matty

Bob Matty il noto rapper fondano lancia il suo nuovo videoclip "Voglio rivederti", brano estratto dal nuovo album "L'amore cos'è" prodotto da Zeus One e Dj D.lo.Z per Show Beats Music e distribuito da Miseria e Nobiltà s.a.s.

L'album ha subito conquistato gli ascoltatori che si sono sbizzarriti sui social con le condivisioni ed hanno acquistato il disco in anteprima.

Nell' album di Bob Matty inoltre sono presenti grandi nomi del panorama musicale Italiano tra cui Tormento, ZeusOne, Diluvio, Simone De filippis, Naghi e Michele Lazzarini, il tutto viaggia perfettamente in linea con le strumentali prodotte da Dj D.lo.Z che danno all' album quel sapore di Musica Italiana Anni 90 in una chiave rinnovata.

Il video si apre con Bob Matty che passeggiando sulla spiaggia nota una ragazza (Chiara) molto triste e pensierosa seduta su uno scoglio e le si avvicina per confortarla e vedendola infreddolita le copre le spalle con la sua giacca e si rassicura che stia bene e va via.

Nella seconda scena del video Bob matty passeggia con il suo cane per il centro storico di Fondi dove allo stesso tempo si trova anche Chiara, improvvisamente il cane strattonando il guinzaglio scappa conducendo i due ragazzi ad un nuovo "casuale" incontro..

Il resto del video potete vederlo su youtube cercando Bob Matty Voglio rivederti.