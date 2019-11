Giovedì l'inaugurazione della biblioteca per bambini: ne usufruiranno 4.373 piccoli lettori di Fondi

Sono 4.373 i bambini nati a Fondi che oggi hanno dai pochi giorni di vita ai 10 anni di età (vedi documento allegato dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Fondi).

Proprio per loro è nata la nuova Biblioteca dei Bambini di Fondi che sarà inaugurata giovedì 7 novembre alle 9.00.

Il primo spazio pubblico per la lettura dei bambini da 0 a 10 anni della città sudpontina è realizzato dal Comune di Fondi e dall'Associazione Culturale Leggimi Sempre, con il patrocinio della Provincia di Latina, della Regione Lazio e in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Sud Pontino e con il sito nazionale di settore Milkbook.it.

Il corner offre ai piccoli lettori un nuovo patrimonio di oltre 200 libri adatti alle varie fasce di età, per cui presto sarà istituito anche il prestito a casa. Si aggiunge, a partire da giovedì 14 novembre, un ciclo di letture ad alta voce gratuite ogni giovedì pomeriggio, per tutto l'anno, dalle 16.30 alle 18.00 (prenotazioni: Leggimi Sempre, WA 328.1337395 / e-mail: info.leggimisempre@gmail.com).

"La città di Fondi, con un impegno costante a promuovere lin ogni modo ibri e letture di qualità ai bambini, può e deve proiettarsi in una prospettiva extraterritoriale e nazionale - afferma Cristina Gattamorta di Leggimi Sempre - E' un segno importante che, alla vigilia dell'inaugurazione, la nascente Biblioteca dei Bambini di Fondi sia già stata riconosciuta e segnalata da realtà nazionali come Nati per Leggere, un'istituzione ormai ventennale della lettura all'infanzia nell'età prescolare, e il Cepell - Centro nazionale per il Libro e la Lettura, Istituto del MiBac per la promozione della lettura all'infanzia".