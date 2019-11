Games of Thrones, The Walking Dead, Inside Out, La Bella e la Bestia: Daniele Giuliani arriva ad On Broadway

Sarà Daniele Giuliani, voce inconfondibile di Kit Harington nella serie mondiale di grande successo “Il Trono di Spade” (Premio Voci nell'ombra 2019 per la Miglior Voce Maschile - Sezione TV), Austin Nichols in "The Walking Dead”, Paura in “Inside Out” ad aprire il ciclo delle varie masterclass organizzate dalla casa di produzione On Broadway.

Il 30 novembre e il 1 dicembre Giuliani terrà un corso rivolto a professionisti che desiderino perfezionare le proprie capacità, a principianti, ad attori amatoriali o a chi, semplicemente, desidera saperne di più sul mondo della recitazione e del doppiaggio.

Durante la masterclass si affronterà sia la recitazione, sia l'arte del doppiaggio delle scene girate nonché di film, serie televisive e cartoni animati tra i più famosi del piccolo e del grande schermo. Le lezioni si terranno, in entrambi i giorni, presso la sede di On Broadway, a Fondi (LT). Si tratta, insomma, di un’opportunità in più offerta dalla casa di produzione che nei suoi primi anni di vita ha già diversificato notevolmente l’offerta didattica con corsi di teatro, cinema, doppiaggio, giornalismo e scrittura creativa, dizione e comunicazione, canto, inglese e chitarra per bambini, ragazzi e adulti, coinvolgendo grandi nomi del panorama artistico italiano.

Tra i numerosi film, serie tv, cartoni animati, telenovelas, Daniele Giuliani ha dato voce a (solo per citarne alcuni): Shia LaBeouf in "Wall Street: il denaro non dorme mai" (Jake Moore), Amit Shah in "Johnny English colpisce ancora" (Samir), Robert Emms in "Kick-Ass 2" (Uomo Insetto), Ralph Macchio in "Hitchcock" (Joseph Stefano), "Biancaneve e gli 007 nani" (Mambo), "Ralph Spaccatutto" e "Ralph spacca internet" (Fix-It Felix), Josh Gad in "La bella e la bestia", Lionel Ferro in "Soy Luna" (Nicolas "Nico" Navarro).

Per iscrizioni e informazioni: www.onbroadway.it, info@onbroadway.it 3701464378 - 0771279944