Scende dal treno arrivato da Napoli con l'eroina: denunciato uno straniero di 38 anni

Il 5 novembre 2019, in Fondi, i carabinieri della locale tenenza, deferivano in stato di liberta’ all’a.g. un cittadino straniero, 38enne, il quale, dopo essere sceso a Fondi dal treno regionale proveniente da Napoli, sottoposto a controllo da un militare dell’arma del luogo, intervenuto libero dal servizio, veniva trovato in possesso di un ovulo contenente circa 4,5 grammi di sostanza stupefacente tipo eroina. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato.