Panchina rosa, incontri e controlli gratuiti: a Monte San Biagio l'ottobre rosa continua

D opo l’adesione, per il mese di Ottobre, alla campagna internazionale della lotta ai tumori al seno con l’illuminazione di rosa del monumento simbolo del paese - la singolare Torre Triangolare del Castello - l’amministrazione comunale di Monte San Biagio e le Associazioni di volontariato insieme per promuovere la Prevenzione oltre l’Ottobre Rosa.

Il Comune di Monte San Biagio, in collaborazione con il Comitato A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) di Fondi, il Comitato di Fondi della Croce Rossa Italiana, il corpo delle Infermiere volontarie Ispettorato di Fondi, il Comitato AVIS di Monte San Biagio, organizza per il 9 novembre 2019 - dalle ore 9.00 alle 13.00 - una giornata di sensibilizzazione della popolazione sulla prevenzione dei Tumori al seno con Visite Senologiche, gratuite, ed eventuale ecografia mammaria,presso la sede AVIS del Comune di Monte San Biagio.

L’iniziativa è riservata ai residenti del Comune di Monte San Biagio, indipendentemente dalla fascia di età.

Oltre l’Ottobre Rosa, Prevenzione anche a Novembre e per tutti i mesi dell'anno è questo il messaggio che gli organizzatori vogliono promuovere e diffondere sul territorio. In pieno rispetto con l’impegno preso un anno addietro in occasione della prima edizione dell’iniziativa Ottobre Rosa anche a Dicembre, “ La Prevenzione a servizio della salute” presso la Biblioteca del Comune di Monte San Biagio.

Simbolo della campagna, giunta alla seconda edizione, la panchina rosa, a testimoniare l’impegno di ciascuno - Istituzione e cittadino, pubblico e privato - a fare la propria parte per diffondere una maggiore consapevolezza dell’importanza della Prevenzione Primaria e secondaria nel dare battaglia ai tumori al Seno.

Nel corso della giornata ad eseguire i controlli specialistici al seno il dottor Alessandro Sparagna, la dottoressa Rossana Lucidi -Medico ginecologo del Corpo delle Infermiere volontarie di Fondi – il dottor Emanuele Monti. I medici saranno affiancati dalle Infermiere volontarie. Ad accogliere le persone interessate e alle iscrizioni per le visite ci saranno le volontarie del Comitato ANDOS di Fondi, impegnate anche a fornire tutte le indicazioni ed informazioni necessarie sull’importanza di aderire ai programmi di screening, gratuiti, attivi tutto l'anno, presso l'ASL di Latina.

I volontari del Associazione AVIS ,garantiranno l’efficienza della sede che ospiterà i controlli. A supporto dell’iniziativa l’ambulanza della Croce Rossa Italiana del Comitato di Fondi che stazionerà dinnanzi ai locali.

Un gran squadra motivata, scenderà in campo sabato a Monte San Biagio, pronta a giocare in attacco contro i tumori per difendere la salute della donna.