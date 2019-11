Sughereta di Monte San Biagio: se ne parlerà sabato in un incontro promosso da Legambiente

Il circolo intercomunale Legambiente organizza un tavolo di confronto sulla Sughereta San Vito e in particolare sui patogeni che l’hanno colpita (tra cui il Phytophthora cinnamomi), sulle misure di profilassi da attuare e sulle altre possibili cause che ne compromettono la salvaguardia. L’evento si terrà sabato 9 novembre alle ore 9:30 a Monte San Biagio, nei locali del Centro Anziani “Monsignor Giuseppe Di Fazio” in Viale Littoria“.

All’incontro sono stati invitati a parlare rappresentanti delle istituzioni coinvolte ed esponenti della nostra associazione. Vista l’importanza dell’argomento, auspichiamo la vostra gradita partecipazione