Monte San Biagio: i Consigli comunali su Facebook e su Youtube

Al Consiglio comunale del 7.11.2019 è stata votata all'unanimità la mozione proposta dai consiglieri di Monte San Biagio Futura, di approvazione di un regolamento per la ripresa e la diffusione sul web delle sedute del consiglio comunale.

Il regolamento approvato, predisposto da MSB Futura, prevede che le dirette streaming saranno trasmesse sulla pagina Facebook del Comune di Monte San Biagio. Le riprese saranno inoltre visibili on demand sul sito istituzionale dell'ente e sul canale youtube. Come già precisato, le riprese saranno effettuate nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, senza inquadrare il pubblico, ma solo i componenti del consiglio. La realizzazione dello streaming non comporterà alcuna spesa, poiché sarà utilizzata la connessione internet di cui l'Ente è già dotato, senza necessità di attrezzature che non siano di un comune smartphone o un tablet. " Siamo soddisfatti che la nostra proposta abbia incontrato l'unanime consenso del Consiglio Comunale"- dichiara il capogruppo di MSB Futura Avv. Guglielmo Raso - "un piccolo passo verso la modernità, che contribuirà ad elevare il livello del dibattito politico, e che garantirà il diritto di informazione a tanti cittadini, in particolar modo a quelli che, per motivi di lavoro, famiglia, o per personali condizioni di salute, non hanno la possibilità di recarsi ad assistere alle sedute dell'assise civica. Anzi, siamo ottimisticamente portati a pensare che lo streaming, oltre che ad entrare nelle case di tutti, creerà nei cittadini un rinnovato interesse per la politica locale che, alla fine, li stimolerà a tornare di nuovo a frequentare l'aula consigliare ".