Ragazzo di 22 anni in giro con la cocaina: denunciato

Il 7 novembre 2019, in Fondi, i carabinieri della locale tenenza, deferivano in stato di libertà all’a.g. un giovane 22enne, trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di circa 2 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina e di vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.