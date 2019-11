Artisti del 900 in terra ciociara: chiusura del FondiFilmFestival a Isola del Liri

Si è tenuto sabato 9 Novembre 2019 alle ore 17.30 presso il Teatro Stabile Costantini di Isola del Liri avrà luogo la presentazione del libro a cura di Marco Grossi e Virginio Palazzo “Artisti del ‘900 in terra ciociara” (Associazione Giuseppe De Santis / Herald Editore, 2019) che raccoglie gli atti del convegno svoltosi il 16 Novembre dello scorso anno presso la Sala “Vittorio De Sica” della Provincia di Frosinone con il patrocinio della Regione Lazio e delle Province di Frosinone e Latina.

L’iniziativa, che ha concluso la XVIII edizione del FONDIfilmFESTIVAL, è stata organizzata dell’Associazione Giuseppe De Santis in collaborazione con l’Associazione Teatro dell’Appeso, si svolge con il patrocinio del Comune di Isola del Liri ed è ad ingresso gratuito.

La pubblicazione, che raccoglie interventi di letterati, esperti di arte e cinema, ripercorre la vita e le opere di alcuni dei più importanti protagonisti della cultura del ‘900 che sono nati o vissuti nei Comuni delle province di Frosinone e Latina compresi nell’area geografica della Ciociaria.

Libero de Libero, Giuseppe Bonaviri e Tommaso Landolfi per la letteratura, dei quali si sono occupati il poeta Gerardo Vacana e il critico letterario Marcello Carlino; Domenico Purificato, Umberto Mastroianni, Giovanni Colacicchi, Manlio Sarra, Emanuele Floridia, Federico Gismondi, Adolfo Loreti, Italo Palumbo Scelza, Fernando Rea, Vittorio Miele, Ettore Gualdini per la pittura e scultura, raccontati da Loredana Rea, storica dell’arte e direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone; Giuseppe e Pasqualino De Santis, Vittorio De Sica, Nino Manfredi, Marcello Mastroianni, Leopoldo Savona, Giovanni Addessi, i fratelli Bragaglia per il cinema e il teatro, illustrati da Marco Grossi, studioso di cinema, e Amedeo di Sora, docente, attore e regista: sono queste alcune delle maggiori personalità del ‘900 che hanno radici in Ciociaria e che ad essa si sono ispirate per alcune delle loro opere.

Del percorso biografico e artistico in Ciociaria di ciascuno di essi il libro offre un dettagliato approfondimento, arricchito da documenti e immagini.

Affermano i curatori Marco Grossi e Virginio Palazzo: «Vivere e sentire l’orgoglio dell’appartenenza ad una terra che è stata madre e ispiratrice e conoscere più a fondo coloro che l’hanno vissuta nella mente e nel cuore sono gli obiettivi che ci si è prefissi di raggiungere con la giornata di studi di Frosinone e, ora, con la pubblicazione che ne raccoglie le relazioni unitamente ad un supporto iconografico e a una documentazione in appendice. Con il volume ci si propone in modo particolare di diffondere tra le nuove generazioni la conoscenza del territorio delle province di Latina e Frosinone e delle personalità artistiche che vi hanno avuto i natali o vi hanno operato. L’auspicio è che la pubblicazione possa essere un utile strumento di approfondimento per studiosi, utenti delle biblioteche, studenti e cittadini tutti della Ciociaria».

Alla presentazione del libro - cui hanno preso parte oltre agli autori il Sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini, l’Assessore alla Cultura Massimo D’Orazio e il fondatore e direttore dell’Associazione Teatro dell’Appeso Amedeo Di Sora - farà seguito il concerto “Morricone’s Anthology” del trombettista Andrea Tassini e del pianista Gabriele Pezone, che eseguiranno alcuni dei brani più belli composti per il cinema da Ennio Morricone, incisi dai due musicisti nell’omonimo CD. Nel Teatro Costantini di Isola del Liri riecheggeranno le note di “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, “C’era una volta in America”, “Per un pugno di dollari”, “Sacco e Vanzetti”, “Il buono, il brutto, il cattivo”, “Mission”, “Nuovo Cinema Paradiso” e molti altri.